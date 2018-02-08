Стала известна дальнейшая судьба электромобиля Tesla в космосе

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Эксперты назвали самые большие угрозы для автомобиля Илона Маска Tesla Roadster, который был запущен в космос в ракете Falcon Heavy. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный портал Live Science.

Вероятнее всего развитием событий является столкновение с космическими объектами и мусором или радиация.

“Даже если автомобиль сможет избежать каких-либо серьезных столкновений, то маловероятно, что он избежит столкновения с микрометеоритами и другим космическим мусором”, — сказал профессор химии Университета Индианы Уильям Кэрролл.

По словам Кэролла, даже если предположить, что эти столкновения не полностью разорвут автомобиль, то его уничтожит радиация.

По мнению Кэролла, Tesla подвергнется различным видам излучения и распадется на части меньше, чем за год.

Другой химик Ричард Сахлебен, в целом подтвердил все предположения Кэролла, однако выразил уверенность в том, что даже через миллион лет капсулу с автомобилем можно будет узнать где в космосе.

Как сообщал УНН, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ведет трансляцию из открытого космоса в реальном времени с помощью камер, установленных на Tesla Roadster.