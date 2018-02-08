Капитан сборной Украины по футболу: всегда слежу за Олимпиадой

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Капитан национальной футбольной сборной Украины, новоиспеченный новичок киевского "Динамо" Руслан Ротань рассказал о своей симпатии к Олимпийским играм, передает УНН со ссылкой на сайт "Команда номер 1".

“Обязательно буду следить за хоккеем — это даже не обсуждается. Буду болеть за канадцев, я им всегда симпатизирую. Биатлон постараюсь посмотреть, ведь там у нас наверняка будут медали. Я всегда слежу за Олимпиадой, анализирую медальный зачет”, — начал 36-летний футболист.

Также Ротань назвал вид спорта в котором бы выступал, если бы не футбольная карьера.

“Однозначно был бы хоккеистом! 100 процентов. Я с детства играю в хоккей. Мне очень нравится этот вид спорта. Знаком со многими баскетболистами, с бывшими хоккеистами. Не так давно был на баскетболе — в Майами и в Днепре”, - подчеркнул спортсмен.

Отметим, что полузащитник в составе сборной Украины дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2006, а с “Днепром” доходил до финала Лиги Европы-2015.

Добавим, что Зимние Олимпийские игры 2018 пройдут в Пхенчхане (Южная Корея), которая завоевала это право в борьбе с двумя другими городами-претендентами французским Анси и немецким Мюнхеном.