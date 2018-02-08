Бюджет Олимпиады-2018 составил 2400000000 долларов

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бюджет нынешних зимних Олимпийских игр в Южной Корее составил 2,4 миллиарда долларов. Участие в соревнованиях примут 92 страны, из которых прибудут 6,5 тысяч спортсменов и представителей делегаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МОК.

Как заявил председатель оргкомитета Игр Ли Хи-Бийом: “Наследие будет включать новую высокоскоростную железнодорожную линию и две новые скоростные магистрали, которые сокращают время в пути и открывают регион для граждан и туристов”.

По словам главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, уже распродали 78% билетов на Игры.

Как сообщал УНН, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон поедет в Южную Корею на Олимпиаду-2018.