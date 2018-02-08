Польша в очередной раз требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Польша не видит оснований для дальнейшего содержания Россией обломков президентского самолета Ту-154М. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на встрече с послом РФ Сергеем Андреевым, информирует УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы польского дипломатического ведомства.

“Глава польской дипломатии подчеркнул, что не видит оснований для дальнейшего содержания российской стороной обломков правительственного самолета под Смоленском и ожидает их возвращения”, — указано в сообщении.

Чапутович также отметил, что Польша также ожидает со стороны РФ обеспечения свободного доступа к месту катастрофы и оказания содействия в построении памятника жертвам.

Как сообщал УНН, в начале января эксперт подкомиссии Министерства национальной обороны по делам повторного исследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 Франк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.