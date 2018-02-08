"Олимпик" разгромил команду лучшего бомбардира Евро-2004

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На спортивном комплексе “Белконти” в Турции донецкий “Олимпик” провел контрольную игру против представителя элитного чемпионата Чехии “Баника” из Остравы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.

С первых минут на поле завязалась ожесточенная борьба за контроль над мячом. “Олимпику” не сразу удалось диктовать свои условия, но именно дончане забили первыми. Иван Сондей разогнал контратаку, прошел по левому флангу, обыграл защитника и выполнил точный прострел на Беленького — Стасу оставалось лишь поразить угол ворот.

Гол добавил уверенности подопечным Романа Санжара, но все же без ошибок не обходилось. Иногда моменты возникали у ворот Кичака, но кипер отводил угрозу. Мог забивать и “Олимпик”, но Абдулле не удалось нанести акцентированный удар из хорошей позиции, а выстрел Сондея был неточным.

На перерыв “Олимпик” ушел ведя в счете, а уже в дебюте второго тайма удвоил свое преимущество. Опять голом отметился Беленький. Диарра прорвался по своему флангу и выполнил точный прострел, который и замкнул форвард — 0:2.

Игра “Олимпику” удавалась, поэтому дончане смогли провести и третий мяч. Геннадий Пасич сместился в центр и выкатил точную передачу на Беленького. Нападающий одним ударом переиграл голкипера и оформил хет-трик — 0:3.

Состав “Олимпика”: Кичак (Махарадзе, 46), Кулинич, Гассама (Парцвания, 23), Эммерсон, Е. Пасич (Очигава, 60), Хомутов (Вакуленко, 46), Абдул (Мищенко, 60), Леонидас (Г. Пасич, 46), Сондей (Надирадзе, 86), Диарра (Щедрый, 60), Беленький (Джонатан, 74).

Заметим, что несмотря на то, что в родном чемпионате “Баник” идет предпоследним, в его составе есть такая звезда, как Милан Барош. Однако, из-за повреждения вице-чемпион Европы 2004 года и лучший бомбардир Евро-2004 на поле так и не вышел, не сыграл сегодня и украинец Александр Азацкий. Зато в воротах “Баника” весь матч провел Ян Лаштувка.

Кроме того отметим, что в шести контрольных матчах этой зимой Беленький забил семь голов.