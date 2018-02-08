В Кнессет Израиля подали законопроект о признании Голодомора в Украине актом геноцида

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На рассмотрение депутатов Кнессета Израиля внесли законопроект, который объявляет 6 декабря официальным днем ​​памяти жертв Голодомора и признает голод в Украине актом геноцида. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильский портал NEWSru.co.il.

Документ внес депутат партии “Кулан”, входящей в состав правительственной коалиции, Акрам Хасон.

В пояснительной записке к закону говорится, что Голодомор был спланирован “советской властью, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности”.

В окружении депутата сообщили, что идея законопроекта возникла у него после визита в Украину в конце 2017 года.

“Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это побудило его инициировать этот закон”, — рассказали в его окружении.

Как сообщал УНН, парламент Израиля утвердил в начале года поправку к “Основному закону об Иерусалиме”, согласно которой для передачи любой части города в рамках соглашения об урегулировании нужны голоса двух третей из 120 депутатов палаты.