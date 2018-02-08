Три призера Олимпийских игр пожертвуют мозг для исследований

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Три участницы Олимпийских игр пообещали пожертвовать свой мозг после смерти фонда “Concussion Legacy Foundation” (CLF), который занимается изучением травм головного мозга, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Спортсменками, которые решились на такой шаг ради науки, стали американская бобслеистка Элана Майерс, и две хоккеистки — канадка Хейли Уикнейзер и американка Анжела Руджиеро.

“Долгосрочные последствия травм головного мозга является серьезной проблемой в спорте, и я делаю это для каждого спортсмена, который будет следовать по моим стопам”, — сказала Майерс.

38-летняя Руджиеро рассказала, что увидела, как ее товарищи по команде заканчивали карьеру через сотрясения.

“Я видела товарищей по команде вокруг меня, которые буквально потеряли свою карьеру или рано уходили на пенсию, преждевременно, потому что у них были серьезные большие сотрясения. Думаю, что потенциально могу стать хорошей моделью для других спортсменов”, - подчеркнула Руджиеро.

Отметим, что Майерс выступала на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи и получила “бронзу” и “серебро” соответственно. Американка также выступит и на предстоящих Играх в Пхенчхане. Уикнейзер выигрывала пять медалей Олимпийских игр (4 “золотые” и 1 “бронза”), а Руджиеро четыре (“золото”, два “серебра” и “бронза”). Обе хоккеистки уже завершили профессиональную карьеру.