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Сытник: электронное декларирование доходов находится под угрозой срыва

Сытник: электронное декларирование доходов находится под угрозой срыва

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что кампания электронного декларирования доходов украинских чиновников находится под угрозой срыва, об этом он сказал в интервью Reuters, передает УНН.

“Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Е-декларации являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. Однако из-за того, что НАПК не было на самом деле создано и не начало работать, этот инструмент находится под угрозой”, — сообщил Сытник.

НАПК на данный момент не комментировало заявления директора НАБУ.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции информирует о наиболее характерных нарушениях, установленных по результатам проведенных в 2017 году проверок государственных органов и органов местного самоуправления по соблюдению требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, НАПК, НАБУ
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