Украинцы просят Президента запретить дорожные билборды

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой запретить размещение рекламы вдоль всех дорог для уменьшения числа ДТП и смертности на дорогах, передает УНН.

Автром петиции выступил Олег Гаразд.

По его словам, реклама, размещенная вблизи дороги, часто отвлекает внимание водителя.

“Уважаемый господин президент, хотел бы попросить вас обратить внимание на проблему рекламы, которая размещается чуть не каждые пол километра на любой дороге. Я, как сознательный человек понимаю, что размещение рекламы дает колоссальные средства, но хочу заметить, что меня, как водителя во время движения оно существенно отвлекает и не дает сконцентрировать внимание на дороге”, - пишет автор.

По его словам, молодым водителям будет вдвое сложнее управлять автомобилем, ведь им за недостатка опыта не всегда удается концентрироваться на дороге.

“Не мне напоминать о количестве ДТП и число смертности на наших дорогах. Возьмем для примера Чехию, где в прошлом году полностью запретили любые виды реклам вдоль дорог. Это и красиво и позволяет сконцентрироваться. Поэтому прошу вас, господин президент, воспользоваться опытом Чехии и запретить размещение рекламы вдоль украинских дорог”, - отметил он.

Петиция зарегистрирована в понедельник, 5 февраля, и уже набрала 162 голоса из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали создать и предоставить статус “дети войны” для рожденных в зоне проведения антитеррористической операции в период с 2014 года.