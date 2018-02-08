На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 8 февраля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 8 февраля установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1154.984105;

Серебро - 14.552294;

Платина - 860.581517;

Палладий - 884.123256.

По сравнению с 7 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась.