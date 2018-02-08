Новости: Экономика
Четверг, 8 февраля 2018, 06:05 • Алексей Супрун
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальный банк Украины на 8 февраля 2018 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины по состоянию на 8 февраля установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1154.984105;
Серебро - 14.552294;
Платина - 860.581517;
Палладий - 884.123256.
По сравнению с 7 февраля, стоимость всех металлов уменьшилась.
Источник: УНН
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