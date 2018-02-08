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Четверг, 8 февраля 2018, 06:40 • Алексей Супрун
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 февраля установлены на таком уровне:
27,119635 грн за доллар;
33,460206 грн за евро;
0,476170 грн за российский рубль;
37,733528 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 7 февраля, курс всех валют уменьшился.
Источник: УНН
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