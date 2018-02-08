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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 февраля установлены на таком уровне:

27,119635 грн за доллар;

33,460206 грн за евро;

0,476170 грн за российский рубль;

37,733528 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 7 февраля, курс всех валют уменьшился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ, курс доллара, курсы валют, курс рубля
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