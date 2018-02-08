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"Севилья" первой пробилась в финал Кубка Испании

"Севилья" первой пробилась в финал Кубка Испании

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На стадионе “Рамон Санчес Писхуан” “Севилья” в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании принимала футболистов “Леганеса”, передает  корреспондент УНН.

Первый опасный момент в игре сразу трансформировался в гол. Муриель прошел оппонента на правом фланге и после своего же прострела в подкате отдал голевой пас на 23-летнего аргентинского полузащитника Хоакина Корреа. Который доставил мяч практически в пустые ворота — 1:0. До перерыва еще один мяч мог побывать в сетке ворот гостей, но защитник помешал удару в створ ворот в исполнении Банеги.

После перерыва острые дальние удары выполнили нападающий Бовю и полузащитник “Леганеса” Рубен Перес. Обоим не хватило точности. В дальнейшем андалузцы контролировали ход событий на поле и конвертировали это в второе взятие ворот в конце противостояния. Автором гола стал итальянец Франко Васкес — 2:0.

Таким образом, в финал пробилась “Севилья”, ведь результат первого поединка был ничейным — 1:1.

Стоит отметить, что противником подопечных Винченцо Монтеллы по финалу Кубка станет победитель пары “Барселона” — “Валенсия”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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