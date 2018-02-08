За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

КИЕВ. 8 февраля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 17 прицельных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в сторону ВСУ. Кроме тяжелых минометов, противник, на некоторых участках линии соприкосновения, применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации - усилились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На Луганском направлении, в вечернее время, эпицентром напряженности стала Светлодарска дуга. Здесь враг применил артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вел огонь из 120-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского оккупанты обстреливали наших защитников с минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского — вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения”, — указано в сообщении.

Также отмечается, что: “На Донецком направлении в темное время суток было относительно спокойно, зато днем ​​агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Гранатометы и пулеметы оккупанты применили и на Приазовье, у Широкино”.

Следует отметить также то, что за прошедшие сутки зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства “Орлан-10”. За последние полтора месяца — это уже четвертый сбитый беспилотник этого типа.

“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 17 прицельных обстрелов со стороны оккупантов. В результате вражеского огня один украинский воин получил боевое ранение. В удовлетворительном состоянии он был доставлен в медицинское учреждение, где ему предоставили необходимый объем врачебной помощи”, — сообщили в штабе.