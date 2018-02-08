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"Бандеровский закон": польская оппозиция готовит альтернативный законопроект

"Бандеровский закон": польская оппозиция готовит альтернативный законопроект

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Польская оппозиционная партия “Гражданская платформа” подготовит собственный законопроект об Институте национальной памяти, в котором будут изменены наиболее противоречивые положения закона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польский портал Onet.pl.

После встречи с послом США в Польше лидер партии “Гражданская платформа” Гжегож Схетына заявил, что подписание изменений в закон президентом Дудой вызывает “удивление важнейших союзников”, в том числе американских политиков.

“Я говорю об этом, потому что это важный вопрос. Отношения с Соединенными Штатами являются гарантией нашей безопасности”, — отметил Схетина.

Политик утверждает, что “Гражданская платформа” не будет стоять в стороне от событий и последствий, которые могут возникнуть в результате вступления в силу закона.

“Мы объявим об изменениях в этот закон по критическим моментов, которые создают мрачную картину польской исторической политики и всего, что произошло в польском парламенте, и было санкционировано президентом Дудой”, — добавил политик.

Как сообщал УНН, польский закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду “бандеровской идеологии”, является “нежелательным” и “заслуживает осуждения”. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Источник: УНН
Теги: Польша, бандеровский закон
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