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МИД РФ заявил, что Россию будут обвинять в хакерских атаках на Олимпиаду

МИД РФ заявил, что Россию будут обвинять в хакерских атаках на Олимпиаду

КИЕВ. 8 февраля. УНН. МИД России заявил, что некоторые американские СМИ планируют опубликовать “псевдорасследования” о якобы организованных Россией хакерских атаках на сайты, связанные с проведением Олимпиады в Пхенчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

По данным ведомства, к этому могут быть причастны как “ангажированные СМИ”, среди которых МИД РФ вспоминает The Washington Post и Buzzfeed, так и “давно тесно связаны с ЦРУ и АНБ IT-компании”.

В их числе ведомство называет разработчиков антивирусов Trend Micro и Eset.

Как сообщал УНН, в конце прошлого месяца Международный олимпийский комитиет обнародовал для российских спортсменов, которые будут соревноваться под названием “Олимпийский спортсмен из России” правила поведения во время Олимпийских игр.

Источник: УНН
Теги: РФ, хакеры, Олимпиада-2018
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