Свидетель: пограничникам не давали указаний задержать Януковича в феврале 2014

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В феврале 2014 года никто не предоставлял украинским пограничникам указаний задержать экс-президента Украины Виктора Януковича в случае попытки пересечения им государственной границы. Об этом заявил сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, первый заместитель председателя ГПСУ Павел Шишолин, передает корреспондент УНН.

"Нам никаких указаний задержать Президента Украины, в то время действующего, никто не давал. Мы действовали в рамках действующего законодательства о пограничном контроле", - сказал Шишолин.

По его словам, в Донецк прибыла группа людей на самолетах - пограничники не знали, кто там находится.

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"Эта группа сделала заявку на вылет, а нам стало известно, что вылет планируется на территорию Российской Федерации без соответствующих видов контроля. Поэтому наш пограничный наряд требовал пройти процедуру соответствующего пограничного контроля ... Наряд доложил, что увидел президента. Они переместились в автомобиле и оставили пункт пропуска", - сказал Шишолин.

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Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных, совершаемых с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.