Порошенко договорился с президентом Австрии о проведении совместного бизнес-форума

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко договорился с Президентом Австрии Ван дер Белленом о проведении украинского-австрийского бизнес-форума. Об этом Порошенко сообщил во время совместного брифинга с Белленом, передает УНН.

"Мы договорились о том, что во время визита (Беллена в Украину - ред.) мы попробуем организовать бизнес-форум", - сообщил Порошенко.

Так, по словам Президента, Беллен в марте этого года планирует посетить Украину.

Ранее Петр Порошенко заявил, что за последний год объем торговли между Украиной и Австрией вырос на 17%.