Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 08 февраля 2018 20:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар
В Украине 14 февраля поженятся почти 1,5 тысячи пар
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4668
Версия для печати

Порошенко договорился с президентом Австрии о проведении совместного бизнес-форума

Порошенко договорился с президентом Австрии о проведении совместного бизнес-форума

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко договорился с Президентом Австрии Ван дер Белленом о проведении украинского-австрийского бизнес-форума. Об этом Порошенко сообщил во время совместного брифинга с Белленом, передает УНН.

"Мы договорились о том, что во время визита (Беллена в Украину - ред.) мы попробуем организовать бизнес-форум", - сообщил Порошенко.

Так, по словам Президента, Беллен в марте этого года планирует посетить Украину.

Ранее Петр Порошенко заявил, что за последний год объем торговли между Украиной и Австрией вырос на 17%.

Источник: УНН
Теги: Украина, бизнес, Австрия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.