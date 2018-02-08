Новости: Политика
Четверг, 8 февраля 2018, 16:27 • Дарья Чабанова • 4668
Порошенко договорился с президентом Австрии о проведении совместного бизнес-форума
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко договорился с Президентом Австрии Ван дер Белленом о проведении украинского-австрийского бизнес-форума. Об этом Порошенко сообщил во время совместного брифинга с Белленом, передает УНН.
"Мы договорились о том, что во время визита (Беллена в Украину - ред.) мы попробуем организовать бизнес-форум", - сообщил Порошенко.
Так, по словам Президента, Беллен в марте этого года планирует посетить Украину.
Ранее Петр Порошенко заявил, что за последний год объем торговли между Украиной и Австрией вырос на 17%.
Источник: УНН
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