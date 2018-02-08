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Суд обязал Госпредприятие оплатить МВД около 2 млн грн за аренду вертолета

Суд обязал Госпредприятие оплатить МВД около 2 млн грн за аренду вертолета

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Хозяйственный суд Киева обязал государственное предприятие "Украинская транспортная компания" выплатить в пользу МВД 1,8 млн грн задолженности за аренду вертолета Ми-8. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Этим решением суд обязал государственное предприятие "Украинская авиационная транспортная компания" оплатить задолженность по арендной плате за использование авиационной техники", - написал Лысенко.

Он сообщил, что в октябре 2006 года между воинской частью и государственным предприятием был заключен договор об аренде вертолета Ми-8 МТВ, который находился на балансе воинской части. Однако предприятие-арендатор нарушило условия договора и не уплатило арендную плату за определенный сторонами период.

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"В связи с этим военной прокуратурой в интересах государства в лице МВД Украины и воинской части хозяйственный суд г.. Киева был направлен иск, который удовлетворен в полном объеме", - отметил Лысенко.

Источник: УНН
Теги: суд, МВД
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