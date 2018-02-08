Австрия не будет инициировать снятие санкций с России

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Австрия не будет инициировать снятие санкций с Российской Федерации. Об этом во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко сообщил президент Австрии Ван дер Беллен, передает УНН.

"Австрия с самого начала присоединилась к ним (санкциям - ред.) как член Европейского союза. Хочу сказать, что в экономическом плане Австрия тоже страдает от этого. Но мы не были инициаторами того, мы не выносим инициирования их отмены", - сообщил Беллен.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко договорился с Президентом Австрии Ван дер Белленом о проведении украинско-австрийского бизнес-форума.

Также, по словам Президента, Беллен в марте этого года планирует посетить Украину.