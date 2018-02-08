Вблизи Олимпийской деревни произошел пожар

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Рядом с Олимпийской деревней в Южной Корее произошел крупный пожар. Об этом сообщает The Mirror, передает УНН.

Сообщается, что возгорание произошло в высотном здании которе строится неподалеку.

Сейчас о жертвах инцидента не сообщается.

Добавим, что на Олимпиаде в Корее будет побит рекорд по количеству комплектов медалей (102) благодаря добавлению новых дисциплин в программу. Впервые на ОИ пройдут соревнования по сноуборду в категории биг-эйр, масс-старт в конькобежном спорте, командные соревнования в горнолыжном спорте, дабл-микст в керлингу.

Как сообщал УНН, Украина впервые в истории Олимпиад будет представлена спортсменами в скелетоне (Владислав Гераскевич) и могуле (Татьяна Петрова).