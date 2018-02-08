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В Украине собираются отметить 400-летие похода Сагайдачного на Москву

В Украине собираются отметить 400-летие похода Сагайдачного на Москву

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Верховная Рада определила памятные даты и юбилеи, которые будут отмечаться на государственном уровне в 2018 году. Парламентарии 228 голосами поддержали соответствующий проект постановления, передает корреспондент УНН.

В частности предполагается, что в 2018 году будет отмечаться 1030 лет со времени крещения Киевской Руси, 250 лет со дня начала Колиивщины, 100 лет со дня завершения Первой мировой войны, 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву.

Кроме этого, на государственном уровне, в частности планируется отметить 120-летия со дня рождения Владимира Сосюры, 140-летия со дня рождения Казимира Малевича, 90-летия со дня рождения Леонида Быкова.

Напомним, в Украине на государственном уровне будет отмечено 150-летие со дня рождения Леси Украинки.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада
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