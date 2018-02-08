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В Киеве утвердили названия восьми новых улиц

В Киеве утвердили названия восьми новых улиц

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Киевский городской совет принял решение о наименовании 8 новых улиц Подольского района. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Соответствующие изменения внесены в официальный справочник "Улицы Киева" и учтут в Реестре улиц и других поименованных объектов столицы.

В столице наименованы такие улицы:

улица Всеволода Змиенко - от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды (в честь генерал-хорунжего Армии УНР)

улица Александра Олеся - от улицы Газопроводной до улицы Сергея Данченко (в честь украинского писателя, поэта, драматурга)

улица Генерала Грекова - от улицы Газопроводной, улицы Синеозерний до улицы Сергея Данченко (в честь известного украинского военного деятеля, генерал-хорунжего Армии УНР, Начального коменданта УГА)

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улица Семьи Кристеров - от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды (в честь семьи предпринимателей садоводов происхождением из Саксонии, которые во второй половине XIX и в начале XX веков обладали большой усадьбой неподалеку от проектируемой местности (на так называемой Кристеровой горке) и сыграли важную роль в распространении среди киевлян культурного садоводства по лучшим европейским образцам)

улица Северина Наливайко - от улицы Сырецко-Садовой до проспекта Правды (в честь украинского военного деятеля, казацкого предводителя, одного из руководителей восстания 1594-1596 годов в Речи Посполитой)

улица Цветоводническая - от улицы Северина Наливайко до улицы Полковой (исчезла улица, существовавшей в районе Ветряных гор и пролегала от Галицкой улице к встречным переулке; цветоводство было одним из видов деятельности в этой местности вместе с виноградарством и садоводством)

улица Гаванская - от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги (исчезла улица Киева, которая пролегала от Корабельной в Тульчинскую улице, возникла в 50-х годах XX века под названием Новая, а название Гаванская получила в 1955 году; ликвидирована в начале 1980-х годов в связи с перепланировкой)

улица Зарубинецкая - от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги (улица расположена неподалеку реки Почайны, в верховье которой в 1960-1970 годах было раскопано поселение зарубинецкой археологической культуры).

Как сообщал УНН, Киевсовет на пленарном заседании проголосовал за переименование станции киевского метрополитена "Петровка" на "Почайна".

Источник: УНН
Теги: Киев, улицы
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