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Украина не имеет шансов вступить в НАТО в ближайшее время

Украина не имеет шансов вступить в НАТО в ближайшее время

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Украина, как и ряд других стран Восточной Европы, в ближайшее время не имеет реальных шансов вступить в Североатлантический Альянс. Об этом говорится в докладе от экспертов альянса под названием "К Границе - и обратно?", подготовленной к Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе, передает УНН.

"Даже не принимая во внимание ситуацию в Украине, большая часть восточной Европы находится в среде противоречивой безопасности.

Ряд стран от Азербайджана до Беларуси остаеюся зажатыми между Европейским Союзом и НАТО, с одной стороны, и Россией, с другой. Брюссельская политика "Восточного партнерства", кажется, потеряла свою значимость", - говорится в докладе.

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Эксперты подчеркнули расширения военного сотрудничества на восточном фланге НАТО за последние годы. Однако, по их мнению, еще не время начинать разговор о вступлении в альянс.

"Несмотря на политику открытых дверей НАТО, большинство заинтересованных государств не имеют реальных шансов присоединиться к Альянсу в ближайшее время. Некоторые эксперты по вопросам безопасности обсуждают идеи о новой архитектуре безопасности, однако как привлекательность, так и вероятность этих предложений остаются сомнительными", - говорится в докладе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, НАТО, Украина
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