ФАО требуется больше 1 млрд долл. для борьбы с голодом в 26 странах

КИЕВ. 8 февраля. УНН. С учетом конфликтов и климатических потрясений, которые привели к всплеску голода, ФАО запрашивает 1,06 млрд долл. на то, чтобы помочь 26 странам в борьбе с голодом. Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), передает УНН.

“С учетом конфликтов и климатических потрясений, которые привели к всплеску голода после его стабильного сокращения на протяжении десятилетий, ФАО запрашивает 1,06 млрд долл. США на то, чтобы спасти жизни и бороться с острым продовольственным дефицитом в 26 странах”, — сказано в сообщении ФАО.

Отмечается, что при поддержке доноров ФАО планирует оказать помощь 30 миллионам человек, которые полагаются на сельское хозяйство в качестве источника средств к существованию. Организация планирует помочь быстро восстановить местное производство продуктов питания и улучшить питание.

Среди основных мер: предоставление семян, инструментов и других материалов для земледелия, ветеринарный уход за животными, организация тренингов по улучшению производства, переработке продуктов питания и управлению земельными и водными ресурсами, а также предоставление наличных средств для нужд семьи, для немедленного доступа к продуктам.

Добавим, гуманитарный призыв ФАО в 2018 году сосредоточен на оказании помощи пострадавшим от кризиса уязвимым людям в 26 из наиболее небезопасных стран мира.

К ним относится Йемен — страна с наибольшим количеством людей, проживающих в условиях острого дефицита продовольствия. Организация планирует оказать там помощь 5,7 миллионам человек. В Демократической Республике Конго ФАО планирует оказать помощь почти 2,8 миллиона человек. В Южном Судане поддержку получат 3,9 миллиона человек. В Сирии, где три четверти сельских семей продолжают производить для себя пищу, ФАО предоставит 2,3 миллионам человек средства для ее производства. А в Сомали Организация окажет помощь 2,7 миллионам людей, испытывающим острый голод.

Отметим, в последнем докладе ООН о глобальном голоде выяснилось, что после долгих лет стабильного сокращения ряды голодающих вновь пополняются и теперь составляют 815 миллионов человек.

Напомним, Украина, в связи с военными действиями на Донбассе, вошла в список из 16 стран, пострадавших из-за конфликтов, где отмечаются проблемы с достаточными объемами продовольствия.