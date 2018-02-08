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В США на "молитвенный завтрак" Трампа приехало 50 россиян

В США на "молитвенный завтрак" Трампа приехало 50 россиян

КИЕВ. 8 февраля. УНН. На "молитвенном завтраке", который начался в четверг в Вашигтоне, присутствовали более 50 человек с русской религиозной и политической элиты. Это количество в три раза превышает прошлогоднюю квоту россиян на посещение масштабного события, сообщает издание Newsweek ссылаясь на информацию от организаторов, передает УНН.

Религиозная организация Fellowship Foundation, которая занимается американским "молитвенным завтраком", не сообщает, как именно формируется список гостей. Сообщается, что на это событие приглашены несколько членов парламента России и член политической оппозиции.

Кроме того, устойчивые религиозные сторонники Трампа, белые протестанты, также создали долгосрочные связи с Россией через международные конференции и организации, выступающие против абортов и LGTB-сообществ.

Национальный "молитвенный завтрак" США принимает более 3 тыс. гостей из более чем 100 стран мира. Однако российское правительство не отправило официальную делегацию на нынешнее событие. Это произошло в результате обнародованного в прошлом месяце "списока друзей Кремля", который содержит имена россиян, которые могут попасть под американские санкции.

Этот список вызвал возмущение в России, и некоторые депутаты Госдумы объявили, что будут бойкотировать завтрак Трампа в ответ.

Ранее Трамп торжественно открыл 66-й "молитвенный завтрак".

Как сообщал УНН, в этом году традиционно на молитвенный завтрак отправились и представители украинской политической и бизнес элиты.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, Дональд Трамп
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