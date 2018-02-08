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Новости: Криминал
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СБУ разоблачила на взятке заместителя начальника Киевской городской таможни

СБУ разоблачила на взятке заместителя начальника Киевской городской таможни

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке в сумме более 4,5 тыс. долл. одного из заместителей начальника Киевской городской таможни. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что чиновник через посредника систематически требовал деньги от субъектов внешнеэкономической деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за неправомерную выгоду чиновник гарантировал предпринимателям беспрепятственное таможенное оформление импортируемых товаров.

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Оперативники спецслужбы задокументировали получение сообщником более четырех с половиной тысяч долларов США в интересах чиновника. Сотрудники СБ Украины "взяли" посредника при передаче коммерсантом очередной части взятки в размере более чем 1,1 тыс. долл.

Заместителя начальника столичной таможни правоохранители задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

Постановлением Печерского районного суда Киева подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других должностных лиц таможни возможно причастных к коррупционному механизму.

Источник: УНН
Теги: СБУ, взятка
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