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Сейм Латвии одобрил введение санкций за "списком Магнитского"

Сейм Латвии одобрил введение санкций за "списком Магнитского"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В четверг, 8 февралем, Сейм утвердил введение санкций в отношении фигурантов так называемого "списка Магнитского" против россиян, причастных к нарушению прав человека, коррупции и отмывания денег, передает УНН со ссылкой на Delfi.

В законопроекте, ранее утвержденном парламентской Комиссией по иностранным делам, указано 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в Латвию. Согласно основным положениям “закона Магнитского” в страну должно быть запрещен въезд иностранцам, связанных с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

В своем решении Сейм осуждает Россию за недостаточные усилия по расследованию “дела Магнитского”, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против открытых нарушений прав человека, финансовой фальсификации и коррупции.

Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять “законы Магнитского”, чтобы укрепить правовое средовище. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.

Напомним, 13 января Литва на основании “закона Магнитского” запретили въезд 49 гражданам РФ.

Источник: УНН
Теги: санкции, Латвия
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