КИЕВ. 8 февраля. УНН. Верховная Рада установила уголовную ответственность за содействие совершению самоубийства. Парламентарии 229 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Принятым законопроектом установлена ​​уголовная ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства.

Часть первую статьи 120 "Доведение до самоубийства" Уголовного кодекса Украины в новой редакции, согласно которой "доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действий, противоречащих его воли, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, - наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок ".

Напомним, в Украине планируют запустить горячую линию для предотвращения самоубийств.