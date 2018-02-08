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В центре Киева эвакуировали бизнес-центр

В центре Киева эвакуировали бизнес-центр

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бизнес-центр "Гулливер" в центре Киева эвакуировали из-за пожарной опасности, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, во время эвакуации людей выводили по лестнице, поскольку лифты не работали. У бизнес-центра пока находится карета "скорой", а также прибыли пожарные.

По информации спасателей, к ним поступило сообщение о пожаре в помещении на 32-м этаже.

Как сообщал УНН, 8 февраля в АРМА сообщили, что помещения ТРЦ "Гулливер" передано в управление компании-управляющему.

Источник: УНН
Теги: Киев, бизнес, эвакуация
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