Новости: Киев
Четверг, 8 февраля 2018, 18:43 • Катерина Головатая • 16956
В центре Киева эвакуировали бизнес-центр
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бизнес-центр "Гулливер" в центре Киева эвакуировали из-за пожарной опасности, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, во время эвакуации людей выводили по лестнице, поскольку лифты не работали. У бизнес-центра пока находится карета "скорой", а также прибыли пожарные.
По информации спасателей, к ним поступило сообщение о пожаре в помещении на 32-м этаже.
Как сообщал УНН, 8 февраля в АРМА сообщили, что помещения ТРЦ "Гулливер" передано в управление компании-управляющему.
Источник: УНН
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