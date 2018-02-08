На Донбассе боевики совершили 4 обстрелы, травмирован военный - штаб

КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили 4 обстрелы украинских позиций, в результате чего боевую травму получил один военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С начала суток, в районе проведения АТО, зафиксировано 4 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем лекарственной помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на Донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморской области нашей обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области нашли тайник с фугасами российской маркировки

В частности, незаконные вооруженные формирования нарушили Минские договоренности и применили 120-мм минометы неподалеку Широкино.

С минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.