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На Донбассе боевики совершили 4 обстрелы, травмирован военный - штаб

На Донбассе боевики совершили 4 обстрелы, травмирован военный - штаб

КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции боевики совершили 4 обстрелы украинских позиций, в результате чего боевую травму получил один военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С начала суток, в районе проведения АТО, зафиксировано 4 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем лекарственной помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, на Донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморской области нашей обороны.

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В частности, незаконные вооруженные формирования нарушили Минские договоренности и применили 120-мм минометы неподалеку Широкино.

С минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрелы
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