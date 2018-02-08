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Четверг, 8 февраля 2018, 19:21 • Сергей Куркович • 5220
Гол Милевского помог белорусской команде победить в спарринге в Турции
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Экс-форвард сборной Украины по футболу Артем Милевский забил первый гол в новом году в составе белорусского ФК "Динамо-Брест", сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
На 55 минуте контрольного поединка с сербским "Радом" нападающий реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счет на табло 2:0.
Отметим, что в украинца будет возможность продолжить голевые выступления за брестский клуб в спарринге с "Викингур" 11-го февраля.
Напомним, что по итогам предыдущего сезона Милевского объявлено лучшим нападающим "Динамо" с Бреста.
Как сообщал УНН, Милевский также выиграл ассистентскую гонку в Брестской команде.
Источник: УНН
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