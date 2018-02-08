В суд передано дело в отношении банды, которая около года держала в заложниках чиновника

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Полиция завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении двух членов банды, которые похитили в Киеве и 8 месяцев удерживали в заложниках директора Департамента одного из государственных предприятий, требуя 10 млн евро за его освобождение. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Главное следственное управление Нацполиции закончило досудебное расследование по факту похищения и незаконного лишения свободы руководителя департамента одного из государственных предприятий. Целью злоумышленников стал выкуп. Пострадавшего удерживали в подземном бункере более восьми месяцев. Полицейские освободили заложника и задержали членов банды. В настоящее время досудебное расследование закончено, обвинительный акт в отношении подозреваемых направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 18 июля 2016 в полицию Киева поступило сообщение о вооруженном похищении руководителя государственного предприятия. Полицейские начали поиски злоумышленников и установлению местонахождения заложника.

В результате правоохранители установили, где находится заложник. Более восьми месяцев его удерживали в подземном бункере.

При обысках у злоумышленников изъято 1,2 кг тротила, пять автоматов и пистолетов, две гранаты РГД-5, 8 электродетонаторов и более 650 патронов различного калибра. Изъятые предметы направлены на экспертное исследование.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что участники банды заранее готовились к похищению руководителя. Злоумышленники за год до этого приобрели частный дом, который оборудовали подземным бункером с автономной коммуникацией и комнатами. Бандиты также приобрели несколько автомобилей, средства связи разового использования, оружие и взрывчатку.

Злоумышленникам инкриминируют создание и участие в вооруженной банде, похищение человека, вымогательство, а также незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.