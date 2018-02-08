В Киеве мужчина просил 4 тыс. долл. за базу данных клиентов кредитного учреждения

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Работники Киевского управления киберполиции выявили и пресекли попытку продажи базы данных кредитной фирмы, бывшим ее сотрудником. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Мужчина ранее работал в финансовой компании, которая предоставляла гражданам кредитные услуги. Во время пребывания в должности он вмешался в базу данных и, использовав уязвимость, получил доступ к списку клиентов фирмы. В дальнейшем злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже этой базы данных. Ее он просил 4000 долларов США и уже намеревался продать информацию представителям фирмы-конкурента ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на этапе реализации сделки по продаже информации работники киберполиции разоблачили злоумышленника. На месте у него был изъят компьютер, на котором находилась клиентская база данных финансовой компании.

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Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией) Уголовного кодекса Украины. Изъятую технику направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято решение об объявлении подозрения злоумышленнику.

В то же время специалисты по киберполиции отмечают, что в Департамент систематически поступает информация о различных субъектов хозяйствования и частных лиц, которые осуществляют накопление персональной информации, не имея на то законных прав.