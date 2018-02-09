Порошенко призвал австрийский парламент признать Голодомор в Украине геноцидом

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Национального Совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой призвал признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Об этом Порошенко написал в своем Twitter, передает УНН.

"Во время встречи с Председателем Национального Совета Республики Австрия Вольфгангом Соботкой призвал австрийский парламент признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа", - написал Порошенко.

Напомним, на рассмотрение депутатов Кнессета Израиля внесли законопроект, который объявляет 6 декабря официальным днем памяти жертв Голодомора и признает голод в Украине актом геноцида.