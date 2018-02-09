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Украинцы призвали Порошенко сделать день массажиста официальным праздником

Украинцы призвали Порошенко сделать день массажиста официальным праздником

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником. Соответствующая петиция опубликована в реестре электронных петиций, передает УНН.

"Добрый день, просим в Украине ввести в Официальные праздники День массажиста. Ведь услугами массажиста пользуются все, но он нигде не указан в официальном календаре нашего государства", - отмечает автор петиции Алексей Кобяк.

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Петиция опубликована сегодня, пока собрано всего 2 подписи из необходимых 25 000.

Напомним, ранее Президента призвали создать в поездах дальнего, регионального и пригородного сообщения вагоны для курящих.

Источник: УНН
Теги: Украина, петиция, Петр Порошенко
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