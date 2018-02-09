Украинцы призвали Порошенко сделать день массажиста официальным праздником

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником. Соответствующая петиция опубликована в реестре электронных петиций, передает УНН.

"Добрый день, просим в Украине ввести в Официальные праздники День массажиста. Ведь услугами массажиста пользуются все, но он нигде не указан в официальном календаре нашего государства", - отмечает автор петиции Алексей Кобяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президента призвали запретить использование авто советского производства

Петиция опубликована сегодня, пока собрано всего 2 подписи из необходимых 25 000.

Напомним, ранее Президента призвали создать в поездах дальнего, регионального и пригородного сообщения вагоны для курящих.