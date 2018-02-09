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Четверг, 8 февраля 2018, 20:35 • Дарья Чабанова • 9768
Украинцы призвали Порошенко сделать день массажиста официальным праздником
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником. Соответствующая петиция опубликована в реестре электронных петиций, передает УНН.
"Добрый день, просим в Украине ввести в Официальные праздники День массажиста. Ведь услугами массажиста пользуются все, но он нигде не указан в официальном календаре нашего государства", - отмечает автор петиции Алексей Кобяк.
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Петиция опубликована сегодня, пока собрано всего 2 подписи из необходимых 25 000.
Напомним, ранее Президента призвали создать в поездах дальнего, регионального и пригородного сообщения вагоны для курящих.
Источник: УНН
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