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Должностных лиц ГМС уличили в отмывании денег и сбыте наркотиков

Должностных лиц ГМС уличили в отмывании денег и сбыте наркотиков

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Служащих подразделений Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области в сговоре с частными фирмами создали коррупционную сеть, связанную с выдачей биометрических паспортов. Также задержанных подозревают в масштабной коррупции и наркобизнесе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что отдельные сотрудники Государственной миграционной службы Украины, пользуясь служебным положением, наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных учреждений, занимавшихся ускорением выдачи загранпаспортов.

"Разоблачены должностные лица ГМС, договорившись предварительно с "партнером" - субъектом хозяйствования - продавали его клиентам возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости. Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику 3000 гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 000 гривен. Таким образом, служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляции, а я и искусственно создали серьезные очереди для желающих получить биометрический пас порт в подразделениях миграционной службы. Как результат - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен", - отметили в полиции.

Отмечается, что по материалам Департамента внутренней безопасности Нацполиции в июле 2017 Главным следственным управлением НПУ, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины, начато уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды и незаконного обогащения работниками ГМС Украины.

"Оперативниками внутренней безопасности была установлена ​​причастность к преступным схемам отдельных руководителей территориальных подразделений ГМС в Киеве и Черкасской области, где заговорщики организовали самую масштабную  "работу". Кроме того, задокументировано почти 20 субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляли возможность платежеспособным клиентам получить вне очереди необходимый документ в отделах миграционной службы", - добавили в ведомстве.

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Отмечается, что начальник одного из отделов ГМС в Киеве и его сообщника - посредника с клиентами - оперативники внутренней безопасности НПУ уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

"Собрав достаточно доказательной базы относительно противоправных действий фигурантов коррупционной сети, работники Департамента внутренней безопасности, Главного следственного управления НПУ и Генеральной прокуратуры Украины провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и ​​по месту жительства должностных лиц ДМС, а также - по адресам расположения уличенных предприятий.

Во время мероприятий изъято доказательную документацию, черновые записи и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности. Восемь человек задержаны в порядке ст.208 УПК Украины", - подчеркнули в полиции.

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В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению причастности других работников ГМС к коррупционным схемам и привлечения их к уголовной ответственности.

Источник: УНН
Теги: взятка, биометрические паспорта, миграционная служба
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