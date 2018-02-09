Полякову разрешили ходить без "браслета", а загранпаспорт не вернули

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева отменил обязательства для народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова носить электронный браслет. Эту информацию "Радио Свобода" подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.

В то же время, по данным САП, суд продлил до 9 апреля другие обязательства, в частности сдать документы для выезда за границу.

Ранее глава САП Назар Холодницкий сообщил, что дела в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова планируют завершить в феврале-марте этого года.

Напомним, 19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.