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Полякову разрешили ходить без "браслета", а загранпаспорт не вернули

Полякову разрешили ходить без "браслета", а загранпаспорт не вернули

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева отменил обязательства для народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова носить электронный браслет. Эту информацию "Радио Свобода" подтвердили в специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает УНН.

В то же время, по данным САП, суд продлил до 9 апреля другие обязательства, в частности сдать документы для выезда за границу.

Ранее глава САП Назар Холодницкий сообщил, что дела в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова планируют завершить в феврале-марте этого года.

Напомним, 19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.

Источник: УНН
Теги: суд, паспорт, нардеп
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