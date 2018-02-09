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Президента призвали запретить изучение русского языка в школах

Президента призвали запретить изучение русского языка в школах

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить изучение русского языка в общеобразовательных школах. Соответствующая петиция опубликована в реестре электронных петиций, передает УНН.

"Петр Алексеевич, прошу Вас на президентском уровне запретить изучение русского языка в общеобразовательных школах (гимназиях, лицеях) как обязательного к изучению. Во всех остальных учебных заведениях изучать его по желанию (факультатив). Наши дети не должны изучать язык оккупанта", - отмечает автор петиции Степан Власюк.

Петиция опубликована 2 февраля, пока собрано 85 голосов из необходимых 25 000.

Напомним, ранее Президента призвали утвердить и предоставить статус "дети войны" для рожденных в зоне проведения антитеррористической операции в период с 2014 года.

Источник: УНН
Теги: русский язык, петиция, Петр Порошенко
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