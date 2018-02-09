Появились новые кадры из фильма "Соло: Звездные Войны. Истории"

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Опубликованы новые кадры из фильма "Соло: Звездные Войны. Истории". Фото обнародовало издание Entertainment Weekly, передает УНН.

"До конца своей жизни Хан Соло пришел к вере... в Силу. В Восстание. Возможно в самого себя. Но это была длинная дорога. Новый автономный фильм "Соло": история "Звездных вождей" возвращается к дням молодости, когда верить было труднее, - отчасти потому, что все, кого он знал, действительно были лжецами или ворами", - говорится в материале издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эмилия Кларк приоткрыла завесу тайны своего персонажа в новом фильме "Звездных войн"

Напомним, популярная актриса Эмилия Кларк, известная своей ролью Дайнерис Таргариен в "Игре престолов", теперь стала героиней фильма "Соло: Звездные войны. Истории". Однако история персонажа до сих пор точно не известна.