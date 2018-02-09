Россиянин заплатит почти 1,7млн грн штрафа за контрабанду сигарет на Закарпатье

УЖГОРОД-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Суд на Закарпатье приговорил гражданина Российской Федерации уплатить штраф в 1 млн 689 тыс. гривен за контрабанду табачных изделий. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь У ГФС в Закарпатской области Алла Дацюк.

"Ужгородский горрайонный суд признал виновным гражданина Российской Федерации в нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) и постановил назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн 689 тыс. гривен. Согласно санкции статьи на иностранца наложен штраф в размере 100% стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил, также конфисковано 95 тыс. пачек сигарет и пиломатериалы стоимостью почти 70 тыс. 641 гривен, которые использовались для перемещения этих товаров через таможенную границу Украины", - рассказала Алла Дацюк.

Как ранее сообщал УНН, иностранец пытался вывезти из Украины 95 тыс. пачек контрабандных сигарет.