Смертельное ДТП: под Киевом авто насмерть сбило пешехода

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Хотове, недалеко от Киева, автомобиль сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.

Как сообщают очевидцы, авто остановилось в 50 метрах от места ДТП. Степень вины участников ДТП сейчас выясняют правоохранители.

Также, по данным сообщества, на место ДТП была вызвана скорая. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть пешехода.

"Травмы были очень серьезные, медики приехали быстро, но им пришлось лишь констатировать смерть", - сообщили очевидцы.

Напомним, грузовик и автобус с 19 людьми столкнулись на Херсонщине.