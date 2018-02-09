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Tesla Маска стала космическим спутником

Tesla Маска стала космическим спутником

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Космическое командование ВВС США добавило отправленный в космос автомобиль главы американской компании SpaceX ученого Илона Маска Tesla Roadster в каталог спутников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт ВВС США.

“Да, мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников”, — указано в сообщении.

В сопровождающем сообщение скриншоте каталога обозначено, что автомобиль TESLA ROADSTER/FALCON 9H получил номер 43205.

Как сообщал УНН, эксперты назвали самые большие угрозы для автомобиля Илона Маска Tesla Roadster, который был запущен в космос в ракете Falcon Heavy.

Источник: УНН
Теги: технологии, спутник
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