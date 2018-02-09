В Португалии сотрудника спецслужб осудили за шпионаж в пользу России

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Лиссабонский суд приговорил сотрудника португальской службы внешней разведки Фредерику Карвалью Жиу к семи годам заключения за коррупцию и шпионаж в пользу России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Суд над Карвалью Жиу прошел в закрытом режиме. Адвокат осужденного пообещал обжаловать приговор.

Фредерику Карвалью Жиу был задержан в 2016 году в Риме, где, по данным португальской контрразведки, за 10 тысяч евро наличными продал своему российскому связному секретные сведения, связанные с Евросоюзом и НАТО. Позже Карвалью Жиу был экстрадирован в Португалию.

Вместе с португальцем был задержан и россиянин. По известным данным его имя Сергей Поздняков; правоохранительные органы Португалии назвали его сотрудником Службы внешней разведки РФ. Итальянские власти отказались выдать россиянина Португалии. Его отпустили из-под стражи, и он уехал в Россию, заявили Reuters португальские прокуроры.

Как сообщал УНН, завершено расследование по факту шпионажа гражданином Республики Беларусь, которое осуществлялось под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области. Об этом в сети Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.