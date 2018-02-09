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Свитолина и еще две украински будут соревноваться на теннисном турнире "Miami Open"

Свитолина и еще две украински будут соревноваться на теннисном турнире "Miami Open"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Три представительницы Украины заявлены в основной сетке турнира категории WTA Premier Mandatory — “Miami Open”, который пройдет в Майами, передает УНН со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации.

Прямые путевки в основную сетку без квалификации имеют Элина Свитолина (3 ракетка мира), Леся Цуренко (40) и Екатерина Козлова (65).

На данном турнире ожидается возвращение после рождения ребенка 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема американки Серены Уильямс.

Стоит отметить, что в этом году соревнования в последний раз проводятся в “Craydon Park” в Ки-Бискейн. Из-за финансовых проблем в 2019 году турнир переедет подальше от океана — на “Hard Rock Stadium”.

Примечательно, что на соревнования заявлены все представительницы первой десятки мирового рейтинга.

Добавим также, турнир пройдет с 20 по 31 марта.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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