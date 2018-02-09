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В Раде прокомментировали информацию о Марте Борщ и нардепа Онищенко

В Раде прокомментировали информацию о Марте Борщ и нардепа Онищенко

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Если экс-кандидат на должность аудитора НАБУ Марта Борщ, станет адвокатом у нардепа-беглеца - то это не является нарушением закона. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины Алексей Мушак, передает корреспондент УНН.

“То, что Матра Борщ стала или планирует стать адвокатом Александра Онищенко, не является нарушением закона. Но вопрос даже не морали — она ​​понимает, кого будет защищать ... Я считаю, что деньги можно заработать другим способом, и как тогда можно претендовать на должность аудитора НАБУ, это высокая планка, а с другой стороны взять средства у человека, которого НАБУ обвиняет в каких-то ужасных вещах”, — резюмировал парламентарий.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, НАБУ
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