МИД Ирана вызвал посла Южной Кореи через бесплатные смартфоны на Олимпиаде

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Посол Южной Кореи Ким Сын Хо был вызван в Министерство иностранных дел в Тегеране. Причиной этого стал отказ выдать представителям иранской делегации на Олимпийских играх в Пхенчхане бесплатные смартфоны компании Samsung. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Министерство выразило решительный протест по поводу нечестного поведения Samsung, которое противоречит духу Олимпийских игр. Посол был предупрежден, что если южнокорейская компания не принесет извинений, то это будет иметь серьезные последствия для коммерческих отношений между Samsung Group и Ираном.

Ранее организаторы соревнований заявили, что спортсмены из КНДР и Ирана не получат бесплатных смартфонов Samsung Galaxy Note 8 через существующие для этих стран санкции ООН на торговлю предметами роскоши.

Как сообщал УНН, британский архитектор Азиф Хан к зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане открыл павильон, называемый “самым темным зданием на земле”.