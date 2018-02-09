Украинский юниор стал призером шахматного турнира в Москве

КИЕВ. 9 февраля. УНН. На XIV Международном кубке РГСУ по шахматам (“Moscow Open”), представитель Украины занял второе место, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинские шахматы”.

Ученик Шахматного центра “Товарищ”, украинец Теймур Токтомушев, занял второе место в группе среди 9-летних. Наш земляк выиграл первые 5 туров, а также 8-й тур, а 6, 7 и 9 свел вничью.

В 8-м туре отметим ожесточенную борьбу с соперником из России, Владимиром Козловым. Партия длилась более 3,5 часов. В результате Токтомушев набрал 7,5 очков из 9 не проиграв ни одной партии.

Добавим также, количество участников в турнире “H_B9” составляла 210 юных шахматистов из разных стран.

Как сообщалось ранее, сестры Музычук выиграли соревнования в Испании.