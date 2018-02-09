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Департамент киберполиции: хотим легализовать криптовалюта

Департамент киберполиции: хотим легализовать криптовалюта

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Легализация криптовалюты позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Об этом заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак в эфире программы “Детали” на “Радио Свобода”, информирует УНН.

“Что касается криптовалюты, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.”, - сообщил Гринчак.

Также он добавил, что: “Очень часто к нам обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты. Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил — это чистое мошенничество”.

На сегодня в Украине Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг не признают криптовалюту платежным средством. Этот вопрос никак не урегулирован на законодательном уровне.

Как сообщал УНН, в Луцком национальном техническом университете правоохранители провели обыск. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области, во время следственных действий обнаружили оборудования для нелегального майнинга криптовалют.

Источник: УНН
Теги: НБУ, киберполиция, криптовалюта
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