Twitter впервые в истории получил квартальную прибыль

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сервис микроблогов Twitter впервые в своей истории отчитался о квартальной прибыли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В четвертом квартале 2017 чистая прибыль Twitter составила 91,1 миллиона долларов. Годом ранее в четвертом квартале сервис отчитывался об убытках в 167,1 миллиона долларов.

После объявления о первой квартальная прибыль за 12 лет существования компании акции Twitter на внебиржевых торгах подорожали на 25%. В первые 15 минут после открытия торгов на бирже Nasdaq акции Twitter прибавили в цене 21,5%.

Как сообщал УНН, интернет-платформа Youtube начала маркировать видео информационных ресурсов, финансируемых государством.