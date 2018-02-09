США: Россия руководит силами на Донбассе, убеждая ОБСЕ, что в Украине - внутренний конфликт

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Поддерживаемая Россией война на востоке Украины - центральная тема повестки дня заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представительства США при ОБСЕ.

“Начинается пятый календарный год с момента когда Россия начала конфликт. Хотя у нас есть согласованный путь к мирному урегулированию в виде Минских договоренностей, прогресс этой цели является неопределенным”, — сообщается в заявлении.

“Россия все еще отказывается брать на себя ответственность за свою роль в конфликте, несмотря на многочисленные свидетельства того, что она вооружает, обучает, осуществляет руководство и воюет совместно с антиправительственными силами на востоке Украины”, — заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

Также он добавил, что: “Когда Москва подписала Минские договоренности, мы надеялись, что Россия выполнит свои обязательства и будет принимать шаги, чтобы прекратить кровопролитие в Донбассе”.

“После 40-ка обновлений договоренности о прекращении огня, стало очевидно, что Россия может сдерживать свои силы по желанию. Однако, мы снова и снова слышим ее заявки о том, что Украина — на грани гражданской войны, и это внутренний конфликт. Опять же, подчеркиваю: начало мирного урегулирования этого конфликта являются действия России по прекращению огня, вывод сил и отвода оружия, запрещенного минского договоренностями ”, - заявил чиновник.

Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ зафиксировала на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) размещения 7 зенитных ракетных комплексов типа 9К35 “Стрела-10”, что является нарушением Минских соглашений.